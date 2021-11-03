شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من «النيابة العامة» بعد القبض على المتورطين في مضاربة المطعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - أعلنت النيابة العامة، أنها باشرت التحقيق مع 5 أشخاص، اعتدوا بالضرب على عمال أحد المطاعم في الرياض.

وتفصيلاً، أصدرت النيابة العامة، اليوم، بياناً، جاء فيه: “إلحاقًا بما صدر عن النيابة العامة بشأن أمر القبض الصادر من النائب العام بحق الجناة الذين قاموا بالاعتداء على موظفي أحد المطاعم بمدينة الرياض؛ فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على الجناة، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معهم؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

وأعلنت شرطة الرياض صباح اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من القبض على خمسة مواطنين اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قد أصدر أمس الثلاثاء، أمراً بسرعة القبض على المذكورين استنادً للمادتين (١٥ و ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد مصدر في النيابة العامة، أنه ستتخذ الإجراءات الجزائية بحق المتورطين، وستطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات النظامية الرادعة بحقهم.