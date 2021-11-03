شكرا لقرائتكم خبر عن الدبيبة فى قمة المناخ: الحكومة الليبية ستطلق مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن الحكومة ستطلق مشروعات في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج (500) ميجاوات، مشيرا إلى أن الخطة الوطنية التي وضعتها الحكومة ستراعي كافة الظروف والاستحقاقات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع مخرجات اتفاقية باريس للتغيير المناخي .



وأضاف الدبيبة في كلمته خلال مشاركته في قمة المناخ التي تنعقد بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن الحكومة استحدثت وزارة تعنى بقضايا البيئة وشكلت لجنة وطنية تعنى بالتغيير المناخي، كما تم مؤخرا المصادقة على اتفاقية باريس لتغيير المناخ لإيمان الحكومة بأهمية هذا الملف .



ودعا الدبيبة الدول الكبرى المشاركة بالقمة للوفاء بتعهداتها التي اتخذتها في مؤتمرات سابقة، وإلى اتخاذ إجراءات تنفيذية بدفعها للمساهمات التي وعدت بها لصالح الدول النامية من أجل المساهمة في تطوير البنية التحتية ونشر التقنية التي تسهم في إنتاج طاقة صديقة للبيئة في بلدانهم، ولتحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية باريس والمتمثل في الحد من زيادة درجة حرارة الأرض .



وأشاد بنتائج قمة الرياض الأولى لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي انعقدت في العاصمة السعودية بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، والتي أسست لخارطة طريق إقليمية لمراجعة التحديات التغيير المناخي.



وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، التزام ليبيا بدعم نهج جديد يرتكز على التعاطي الأخضر والتنمية منخفضة الكربون، واتخاذ مزيد من الخطوات في وقف الانبعاثات الغازية الدفيئة ومنها استخدام الغاز الطبيعي كبديل للوقود السائل في تشغيل العديد من المحطات الكهربائية.