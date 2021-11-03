شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التسمم فى محافظة ميسان العراقية الى 444 شخصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة صحة ميسان شرقي العراق ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي الى 444 شخصا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.



وذكرت صحة محافظة ميسان - في بيان اليوم الاربعاء - أن حالات التسمم التي رصدت في ميسان منذ الاحد الماضي أغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض، فيما أشارت إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.



وأوضحت أن أغلب الحالات خرجت من المستشفى فيما لا يزال 14 آخرين تحت العناية، لافتة الى أن لجان التحري الوبائي مستمرة لمعرفة أسباب التسمم.



وكان عشرات الاشخاص في محافظة ميسان قد تعرضوا لتسمم غذائي يوم الأحد الماضي نتيجة لتناولهم وجبات في أحد المطاعم الشعبية، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق صاحب المطعم و 6 متهمين آخرين على خلفية حادث التسمم .