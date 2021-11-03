شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية تفتيش واسعة فى جبال حمرين بالعراق لملاحقة عناصر داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبى، بالعراق، اليوم الأربعاء، عملية تفتيش من خمسة محاور لملاحقة فلول داعش فى سلاسل جبال حمرين، مبينة أن، العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه.

وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبى طالب الموسوي بحسب بيان نقلته الوكالة الوطنية للعراق، إن " ألوية الحشد الشعبي شرعت في تمام الساعة السادسة صباحا بعملية أمنيّة واسعة وبخمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم / قضاء الخالص في ديالى "، مبينا ان " العملية انطلقت بمشاركة الألوية ( الأول – 4- 23 – 24 – 110- ولواء نداء ديالى وبإسناد صنوف وخدمات قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي وكذلك بمشاركة معاونيات الهيئة ( الاستخبارات و الدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات للحشد الشعبي".

وأضاف الموسوي ان "العملية اطلقت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة عن تحركات الإرهابيين بعد مجزرة ناحية الرشاد في قضاء المقدادية" مبينا ان "العملية تواصل تقدمها باندفاع جيد وبإسناد طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبى "