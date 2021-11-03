خبير طقس: جهزوا ملابس الشتاء.. انخفاض ملموس في درجات الحرارة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبير الأرصاد الجوية، عبدالعزيز الحصيني، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ليلا خلال الأيام المقبلة. وقال عبر “تويتر”: “متوقع – إن شاء الله – تمركز كتلة باردة في طبقات الجو العليا (اللون الأزرق) وانخفاض ملموس في الحرارة ليلاً الأسبوع القادم يتراوح بين 3-4درجات عما سجلته هذا الأسبوع”. ووجه نصيحة للمواطنين والمقيمين، بقوله: “جهزوا ثياب الشتاء قد تحتاجونها ومن لم يشغل سخانات دورات المياه قد يُجبر على تشغيلها (الوسطى والشمالية)”.

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