شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع: انخفاض في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة على 7 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض في درجات الحرارة -بمشيئة الله- يومي الخميس والجمعة، على الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، حيث تسجل الصغرى من11-16 °م .

وأوضح المركز أنه من المتوقع أن تتأثر شمال الشرقية، والقصيم، والرياض يوم الجمعة بهذا الانخفاض لتسجل درجة حرارة صغرى 18-15 °م.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر وسماء صحو إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما لا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على الجزء الأوسط من سواحل البحر الأحمر, في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي نهار الغد على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.