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منذ مارس.. بريطانيا تسجل الحصيلة الأعلى في عدد الوفيات بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 3 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت بريطانيا الحصيلة الأعلى في وفيات ، إذ أعلنت السلطات الصحية وفاة 293 حالة جديدة.

 

وأوضحت السلطات الصحية أن تلك الوفيات سجلت خلال 28 يوما من ثبوت الإصابة بكورونا، وهي الحصيلة الأعلى منذ مارس الماضي.

 

كذلك سجلت البلاد 33865 إصابة جديدة، وفقا لمذكرة رسمية أشارت إلى أن ذلك الرقم ربما يتضمن بيانات الوفيات لمدة يومين من إنكلترا، إذ أن هيئة الصحة الوطنية هناك، لم ترسل إحصاءها لعدد الوفيات والمصابين أمس الاثنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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