شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب :منتدى الإيسيسكو العالمي يدعو إلى التعاون لسد الفجوة بين الدول بمجال علوم الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا منتدى الإيسيسكو العالمي لعلوم الفضاء، إلى التعاون لسد الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجال علوم الفضاء .. مؤكدا أهمية الشراكة واستثمار دول العالم الإسلامي في علوم الفضاء.

وأكد البيان الختامي للمنتدى الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع مؤسسة الفضاء الأمريكية ، على ضرورة تعزيز الموارد البشرية للقيام بأبحاث ودراسات تستكشف الفضاء، وتوفير الموارد المالية لإنشاء البنى التحتية الملائمة لذلك، وتطوير آليات تحفيزية للشباب والنساء في العالم الإسلامي، من أجل تسهيل عملية إدماجهم في علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك من خلال دعم الشركات الناشئة والحاضنات، بالإضافة إلى زيادة الوعي بأهمية علوم الفضاء في تحسين الحياة على كوكب الأرض.

يذكر أن المنتدى، عقد تحت شعار "معا من أجل استكشاف مستقبل علوم الفضاء" حضوريا بمقر الإيسيسكو في الرباط وعبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وصناع السياسات في مجال الفضاء ورواد الفضاء.

على جانب آخر، بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع ميزانور رحمان، رئيس منظمة أبحاث الفضاء والاستشعار عن بُعد في بنجلاديش، آفاق التعاون بين المنظمتين في تعزيز جهود تطوير البحث العلمي والابتكار وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد الدكتور المالك أن الإيسيسكو تولي أهمية كبيرة لدعم جهود دولها الأعضاء لاستثمار الإمكانات التي تتيحها علوم الفضاء وتطبيقاته، والتكنولوجيا الحديثة بشكل عام، لمواجهة المشكلات وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد ميزانور رحمان، بالمنتدى العالمي الذي عقدته منظمة الإيسيسكو حول علوم الفضاء، مؤكدا أنه فرصة لتبادل المعرفة وتقاسم الخبرات بين خبراء ومتخصصين من بنجلاديش ، مؤكدا حرص منظمة أبحاث الفضاء والاستشعار عن بُعد في بنجلاديش على التعاون مع منظمة الإيسيسكو في هذا المجال الواعد.