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وزير الصحة التونسي يثمن جهود البنك الدولي لمساعدة بلاده في مجابهة فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  ثمن وزير الصحة التونسي علي المرابط الجهود التي بذلها البنك الدولي لمساعدة بلاده في مجابهة (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال لقائه مديرة التنمية البشرية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كايلو ميوا وممثل البنك الدولي بتونس ألكسندر أروبيو وفريق عمل من البنك.

من جانبها، أعربت ميوا عن استعداد البنك الدولي لمواصلة دعم قطاع الصحة وذلك بتقديم تمويلات إضافية تشمل العديد من مجالات الصحة على غرار التلقيح والصحة الرقمية وتنفيذ السياسة الوطنية للصحة.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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