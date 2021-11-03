شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وألمانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير دولة الإمارات الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان مع وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية نيلسن أنين سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الوزير الإماراتي بالتواصل المستمر بين البلدين والعلاقات المتميزة التي تربط بلاده بألمانيا، مؤكدا العمل على تطويرها وتنميتها على مختلف الأصعدة.