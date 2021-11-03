شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت وكالة أنباء الكويت (كونا) أن اللقاء جاء على هامش أعمال قمة قادة العالم لمؤتمر (26 COP) للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ في مدينة جلاسكو.