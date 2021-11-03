الحكومة اليمنية تتهم "أنصار الله" بقصف أوقع 5 قتلى وجرحى غرب تعز

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة،- سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، أن "مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت مساء الثلاثاء، بقذيفة بشكل مباشر، سيارة تقل ركابا في قرية الأشعاب بمديرية جبل حبشي غرب تعز، ما تسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة 2 آخرين بجروح بليغة"، حد تعبيرها.

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ولم يصدر أي تعلق من جماعة الحوثيين بشأن القصف.

ويأتي القصف بعد أيام من مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، وإصابة 5 آخرين بينهم طفل، السبت الماضي، اثر قصف اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين بشنه على حي جامع الخير في شارع الكمب شرق مدينة تعز.

وبين الحين والآخر، تتعرض أحياء سكنية في مدينة تعز، إلى عمليات قصف يحمّل الجيش اليمني، جماعة الحوثيين مسؤوليتها، بينها قصف في 21 آذار/ مارس الماضي، استهدف حيا سكنيا جوار كلية الآداب شرق مدينة تعز، أسفر عن مقتل مدني وإصابة 5 من المارة.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة الحوثيين، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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