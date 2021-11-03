شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعتقل 3 إرهابين في محافظة ميسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان العراقية ، إلقاء القبض على 3 إرهابيين خلال عملية أمنية بالمحافظة.

وأوضحت المديرية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أن قواتها بمختلف صنوفها وتشكيلاتها استطاعت من خلال ممارسات أمنية نفذتها في عموم المحافظة من إلقاء القبض على 3 متهمين بالإرهاب، مبينة أن الممارسات الأمنية تأتي في إطار متابعة مذكرات القبض وتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق.

وأشارت إلى أنه تم توزيع المطلوبين على أقسام الشرطة الموجودة في المحافظة؛ ليتم نقلهم إلى مراكز التحقيق الأمنية بحسب قاطع المسؤولية لإكمال الإجراءات القانونية.