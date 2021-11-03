عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قيمته 20 مليار دولار.. مستكشفون يقتربون من الكنز الأكبر في العالم

الأربعاء 3 نوفمبر 2021

الخليج 365

قالت مجموعة من الباحثين عن الكنوز إنهم على وشك العثور على أكبر كنز على الإطلاق بعد ثلاثة عقود من البحث.



ويعتقد المستكشفون أن الكنز "لمنكانين" يحتوي على ذهب ومجوهرات ومصنوعات يدوية تبلغ قيمته أكثر من 17 مليار يورو (نحو 20 مليار دولار أمريكي)، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

50 ألف حجر كريم

وتزعم هذه المجموعة التي تبحث عن الكنز داخل كهوف على بعد حوالي 30 كيلومترًا شرق هلسنكي في فنلندا، أنه يحتوي على أكثر من 50000 حجر كريم بما في ذلك الياقوت والزمرد والماس، بالإضافة إلى ما لا يقل عن 1000 قطعة أثرية تعود إلى آلاف السنين.

وكانت هناك العديد من الاستكشافات الرسمية على مدار الثلاثين عاماً الماضية لمحاولة العثور على الكنز.

100 منقب

وشارك في عمليات البحث أكثر من 100 منقب محترف من جميع أنحاء العالم.

وبدأت المجموعة المسماة "الهيكل الثاني عشر" البحث في عام 1987.

لا راحة

وأمضى المستكشفون 6 ساعات في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع خلال الصيف، يحفرون في مجمع الكهوف بالقرب من العاصمة الفنلندية.

ويسافر أعضاء المجموعة من فنلندا والسويد والنرويج وهولندا وأستراليا وروسيا وأمريكا وألمانيا، للبحث عن الكنز، الذي تم الاعتراف بوجوده لأول مرة في عام 1984.

وادعى مالك الأرض المحلي، إيور بوك، أن عائلته كانت من نسل مباشر لـ"لمنكانين"، وهو شخصية بارزة في الأساطير الوثنية الفنلندية.

وانضم الفريق الأصلي المكون من 24 شخصاً (12 رجلاً و12 امرأة) إلى بوك في عام 1987 ليصبح فريق التنقيب الأول والوحيد الدائم الممول ذاتياً في الموقع.

وفي السنوات الـ34 منذ بدء أعمال التنقيب، لا يزال اثنان من الفريق الأصلي موجودين.