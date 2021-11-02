شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: سيكون هناك تنسيق بين الدول التي استدعت سفرائها من لبنان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث السياسي عبدالله الجنيد أنه سيكون هناك تنسيق بين الدول التي استدعت بعثاتها الدبلوماسية ومنعت سفر مواطنيها إلى لبنان.
وقال الجنيد، في اتصال هاتفي مع قناة “الحدث”: ” أعتقد أن الخطوة القامة ستكون بالتنسيق الرباعي بشأن إن كان هناك التصعيد أو انفراجة”.
يذكر أن المملكة والبحرين والإمارات والكويت أعلنت استدعاء سفرائها من لبنان على خلفية الأزمة التي تسببت بها تصريحات جورج قرداحي.
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