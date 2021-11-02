شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريق اندلع بحي النسيم في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير تمكنت قوات الدفاع المدني بالمدينة المنورة، من إخماد حريق بحي النسيم. وكان حريق قد اندلع في أشجار وحشائش داخل سور بحي النسيم، دون وقوع إصابات، ولله الحمد.

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