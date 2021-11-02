شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يعمل على تجريب ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يعمل تطبيق واتساب على نسخة تجريبية جديدة تتيح حذف الرسائل للجميع بعد مدة زمنية غير محدودة. وقال الخبير التقني عبدالله السبيعي معلقا على هذه الميزة بقوله “تعمل واتساب Whatsapp على نسخة تجريبية جديدة للأندرويد تأتي بميزة “حذف الرسائل للجميع” بعد مدة زمنية غير محدودة بعد أن كانت مسموحة بعد الرسالة بـ 1 ساعة و 8 دقائق و 16 ثانية”. وتابع عبدالله السبيعي أنه سيصبح بالإمكان إتاحة حذف الرسائل لمدة تصل لـ 3 أشهر .

كانت هذه تفاصيل خبر «واتساب» يعمل على تجريب ميزة منتظرة لمستخدمي أندرويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.