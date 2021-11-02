شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيسبوك تعلن إلغاء نظام التعرف على الوجه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت شركة ”فيسبوك“، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إلغاء نظام التعرف على الوجه الذي يحدد تلقائيًا هوية المستخدمين في الصور ومقاطع الفيديو، فيما أرجعته إلى مخاوف اجتماعية متنامية بشأن استخدام مثل هذه التكنولوجيا وتأثيرها على الخصوصية.



وكتب جيرومي بيسينتي نائب رئيس وحدة الذكاء الاصطناعي في ”فيسبوك“ في منشور على مدونة أنه ”لا تزال الجهات التنظيمية تبحث تقديم مجموعة واضحة من اللوائح التي تحكم استخدام النظام“.