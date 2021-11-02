أنباء عن محاولة فلسطينيين دهس قوات شرطة إسرائيلية بالقرب من الخليل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن شابين فلسطينيين حاولا دهس قوات شرطة إسرائيلية بسيارتهما، ولكن الشرطة الإسرائيلية نجحت في تحييدهما وإطلاق النار عليهما.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن ضباط الشرطة الإسرائيلية أطلقوا النار على "لصوص" سيارات جنوب مدينة الخليل، مساء اليوم، بدعوى أن السيارة كانت في طريقها نحو تلك قوات الشرطة لدهسها.

وأوضحت القناة العبرية بموقعها الإلكتروني أن الشرطة نجحت في إيقاف السيارة المسرعة تجاهها، واعتقال شابين فلسطينيين كانا داخلها، بعد إصابة أحدهما بجروح طفيفة.

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