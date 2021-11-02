شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مطار رفيق الحريرى ببيروت ينفى شائعات توقف الرحلات بين لبنان والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار رئيس مطار رفيق الحريرى الدولى فى العاصمة اللبنانية بيروت فادى الحسن إلى أن الرحلات من الخليج إلى بيروت لا تزال تسير بشكل طبيعي، وفقا لموقع لبنان 24.



لا توقف للرحلات بين لبنان والإمارات

وردًا على الأخبار غير الدقيقة والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول توقيف كافة الرحلات من أبو ظبي ودبي إلى بيروت، نفى الحسن عبر قناة "الجديد" هذه الاخبار، مشيرًا إلى أنه "لم يتبلّغ أى قرار من هذا النوع".