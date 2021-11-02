شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ليبيا تبحث مع الرئيس الجزائرى آخر المستجدات على الساحة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر الشعب بالعاصمة الجزائر، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، التى تقوم بزيارة رسمية للجزائر للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري الشقيق بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية.

ورحب الرئيس الجزائري في مستهل اللقاء بوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، معلنا تقديره لمشاركة الليبيين إحياء لهذه المناسبة المهمة في تاريخ الجزائر، مجددا دعم بلاده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ولكل الخطوات المبذولة لتحقيق الاستقرار في ليبيا .

ومن جهتها، نقلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش تهاني المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والشعب الليبي لأشقائهم الجزائريين رئاسة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، وعبرت عن اعتزازها بوجودها في الجزائر ومشاركة الأشقاء الجزائريين احتفالاتهم بهذه المناسبة المهمة في تاريخ الجزائر المشرف.

وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وفي المجالات كافة.

كما تم التشاور حول آخر المستجدات على الساحة الليبية ، وكذلك مؤتمر باريس الدولي المعني بليبيا، والمزمع إقامته في 12 نوفمبر الجاري.