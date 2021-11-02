شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى يثمن الدور البريطانى فى دعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى، خلال لقائه مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة والدور البريطانى فى دعم لبنان، لا سيما فى عملية النهوض الاقتصادى،.وفق بيان لحكومة لبنان

جاء ذلك على هامش مشاركة ميقاتى فى قمة المناخ المنعقدة فى جلاسكو، وفى سياق متصل، اجتمع ميقاتى مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة وبحث معه العلاقات الثنائية، كما وعد رئيس الوزراء الليبي بإيلاء موضوع استيراد التفاح اللبناني أهمية قصو ، كما التقى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وبحثا العلاقات الثنائية، وثمن الرئيس ميقاتي احتضان كندا للجالية لبنانية كبيرة، فيما أشاد رئيس الوزراء الكندى بدور اللبنانيين فى كل أنحاء كندا.

وعقد ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وجرى بحث الوضع الفلسطيني في لبنان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وبحثا الوضع اللبناني لا سيما في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل، وقد دعا ميقاتي جوتيريس لزيارة لبنان فوعد بتلبية الزيارة قبل نهاية العام الحالى.

وقام رئيس مجلس الوزراء بجولة فى الأجنحة التى أقامتها عدة دول ضمن المؤتمر، لعرض إنجازاتها بمجال الطاقة المتجددة، وقد خص الجناح السعودى بلفتة خاصة استقبله خلالها سفير السعودية فى بريطانيا الأمير خالد بن بندر الذى شرح له الرؤية السعودية فى مجال البيئة والاقتصاد الأخضر ومكافحة التغير المناخى.

وقد أثنى ميقاتى على خطة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التى أعلنها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، كذلك زار الرئيس ميقاتى جناح دولة الامارات العربية المتحدة.