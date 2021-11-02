شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث المستجدات ببلاده مع البرلمان الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات البرلمانية بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي.

جاء ذلك خلال استقباله أعضاء اللجنة البرلمانية للعلاقات مع المشرق في البرلمان الأوروبي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.

كما استقبل رئيس المجلس سفيرة أستراليا لدى لبنان ريبكا جريندلاي؛ لبحث الأوضاع العامة والعلاقات اللبنانية الأسترالية.