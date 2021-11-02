شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب" يحيى اليوم الدولى لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام للصحفيين العرب عن إحياء يوم 2 نوفمبر وهو اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، مضيفًا أن عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء تأدية عملهم بلغ أكثر من 12000 صحفي فى العالم خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف اتحاد الصحفيين العرب فى بيان له، أن منظمة الأمم المتحدة تقوم بإحياء يوم 2 نوفمبر من كل عام وذلك بعد اغتيال صحفيين فرنسيين فى مالي فى الثاني من نوفمبر عام 2013، وأوضحت المنظمة أن هذا الإفلات من العقاب يؤدى إلى مزيد من القتل، فضلا ًعن إنه غالباً أحد أعراض تفاقم الصراعات وانهيار القانون والأنظمة القضائية.

وتابع: "ولقد كثرت وفيات الصحفيين ممن يعملون فى بلدان تحرقها الحروب مثل اليمن وسوريا، إلاّ أن عدد الصحفيين الذين قتلوا أثناء تغطيتهم لعمليات قتالية تراجع منذ عام 2011، إذ إزدات صعوبة وصول الصحفيين الى هذه المناطق الخطرة".

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل على حماية الصحفيين وتمكينهم من القيام بواجبهم الصحفي مع المحافظة على حياتهم حتي يتمكنوا من إيصال المعلومات الصحيحة إلى الجماهير، كما يطالب الاتحاد كافة منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية بتنسيق جهودها، واتخاذ الخطوات والتدابير التي ينبغي إتخاذها من أجل تعزيز التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم والاعتداءات التى ترتكب ضد الصحفيين فى جميع أنحاء العالم.