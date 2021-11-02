شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية: تطعيم 24.2 مليون شخص بالجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 24 مليونا و 259 ألفا و 320 شخصا حتى اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 26028 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ، و 46270 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 22 مليونا و 144 ألفا و 227 شخصا.. فى حين بلغ متلقى الجرعة الثالثة من اللقاح ضد فيروس كورونا مليونا و 464 ألفا و 443 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد فيروس كورونا.