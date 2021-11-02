شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: ضبط أكثر من 1200 كيلو جرام من المخدرات جنوب شرق البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق إيران) العميد أحمد طاهرى، ضبط 1202 كيلو جرام من المخدرات فى اشتباك مسلح مع عصابة تهريب محترفة بحسب وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وقال العميد طاهرى، إن شرطة مكافحة المخدرات حصلوا على معلومات استخبارية تفيد بأن عصابة مسلحة ومنظمة تنوى نقل شحنة كبيرة من المخدرات من مدينتى "ساراوان" و"سيب وسوران" وتهريبها إلى داخل المحافظة ومناطق وسط البلاد.

وأوضح أن رجال شرطة مكافحة المخدرات نصبوا كمينا للعصابة المسلحة التى كانت تستقل سيارتين من طراز بيجو 405 وأخرى من نوع رينو L90 في أحد المحاور الجنوبية بالمحافظة.

وأشار قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان، إلى أن أفراد عصابة التهريب تجاهلوا التحذيرات التي أطلقها رجال الشرطة بالتوقف، وقاموا بتغيير مسارهم إلى طريق فرعي ومن ثم هربوا إلى مرتفعات المنطقة ، تاركين المركبات التي تحمل شحنة المخدرات.

وأوضح العميد طاهري، أنه تم اعتقال 4 مهربين وضبط 1202 كيلو جرام من مادة الأفيون مع بندقية هجومية وكمية من السلاح.