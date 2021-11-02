شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة بعد معارك مع مسلحى الحوثى فى تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حررت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع جديدة بعد معارك عنيفة مع الحوثيين فى الجبهات الغربية من محافظة تعز.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت"، أن قوات الجيش خاضت معارك ضد الحوثيين فى وادى حذران، وتبيشعة، تمكنوا فيها من السيطرة على مواقع جديدة، بالإضافة إلى خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح تكبدتها.

وامنذ أيام شنت قوات الجيش اليمني، هجوما على مواقع تمركز الحوثيين غرب محافظة تعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر.

وأوضح الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" أن هجوم قوات الجيش استهدف المواقع الحوثية فى جبهات العنين وحذران والصياحي.

وفى السياق ذاته، قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية جنوب محافظة مأرب، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى بالإضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

ومنذ أيام، حررت قوات الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية، مواقع عسكرية استراتيجية جنوب محافظة مأرب بعد معارك مع ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر نت" عن قيادى عسكري، قوله إن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية تمكنت خلالها من استعادة وتحرير مواقع عسكرية استراتيجية على أطراف مديريتى الجوبة وحريب فى جبهات جنوبى محافظة مأرب.