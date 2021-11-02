شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تسحب سفيرها من لبنان بعد تصريحات قرداحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة اليمنية سحب سفيرها من لبنان بعد تصريحات وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى عن حرب اليمن، وفقا لقناة العربية.

وقالت الخارجية اليمينة إن تصريحات قرداحى انحراف عن الموقف العربى الداعم بالأساس للشرعية اليمينة.

وكان عدد من الدول قام بالخطوة نفسها على خلفية تصريحات قرداحى فى مقدمتهم السعودية والبحرين والكويت والإمارات.

وذكرت الخارجية السعودية في بيان أصدرته مؤخرا أنها سلمت إلى السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التى وصفتها بأنها مسيئة لجهود التحالف العربي الذي تقوده المملكة في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

وأعربت الوزارة في البيان عن أسف السعودية إزاء ما تتضمن هذه التصريحات من "إساءات تجاه المملكة ودول التحالف"، محملة قرداحي المسؤولية عن التحيز بشكل واضح لجماعة الحوثى اليمنية "المهددة لأمن واستقرار المنطقة".