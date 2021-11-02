شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: مستمرون بملاحقة جميع المتورطين فى دماء العراقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة للبلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات والتوصيات بشأنها.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء العراقى في مستهل الجلسة بمجلس القضاء الأعلى والقضاة، في قضية الحكم الصادر بحق قتلة الشهيد أحمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي، وبين أنه تعهد أمام الشعب العراقي، ومنذ تشكيل الحكومة على ملاحقة قتلة الناشطين والصحفيين والمواطنين الأبرياء، والتأكيد على عدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد الكاظمي أنه تمت ملاحقة المجاميع المتورطة بالقتل، ونجحت القوات العراقية في إلقاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد، وشدد على الاستمرار بكل قوة لملاحقة جميع القتلة وكل من تورط بالدم العراقي، وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقى في هذا الصدد دعم استقلالية القضاء ، وأن الهدف ليس الانتقام بل تحقيق العدالة، وضمان أمن المواطنين.

وختم الكاظمى حديثه بالإشارة إلى الوعود التي أطلقتها الحكومة والتزمت بتنفيذها، ولاسيما ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة وملاحقة القتلة والمجرمين والإصلاحات الاقتصادية وغيرها.

وفي سياق الجلسة، جرى استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في مواجهة الجائحة، وتأمين اللقاح لعموم لمواطنين.