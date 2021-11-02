شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحدد البروتوكول الصحى للاحتفال بالمناسبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث فى دولة الإمارات عن البروتوكول الصحى للاحتفال بيوم الشهيد واليوم الوطني الخمسين للدولة، مع قرب موعد الاحتفالات والمناسبات الوطنية.وفق صحيفة الرؤية .



وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة الدكتور سيف الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن البروتوكول يشتمل على إبراز نتيجة فحص PCR سلبية خلال 96 ساعة من موعد الفعالية، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول.

إضافة إلى تحديد نسبة الطاقة الاستيعابية لحضور الفعاليات بـ80%، مع الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت في الأماكن المغلقة أو عند الازدحام، مع تطبيق التباعد الجسدي لـ1.5 متر، والسماح للعائلة الواحدة بالجلوس أو الوقوف معاً، من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.



وأضاف الظاهري يسمح بالحضور لجميع الفئات العمرية من متلقي اللقاح فقط الذين أكملوا 14 يوماً، مع تطبيق بروتوكول الجرعة الداعمة أو المرور الأخضر، مضيفاً: يوصي البروتوكول أيضاً بالاكتفاء بتقديم التحية عن بعد، ومن دون المصافحة أو العناق، وضرورة وجود التباعد بين الأفراد عند التصوير.