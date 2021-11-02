شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الروسية تنفذ تدريبات عسكرية بسوريا لتخفيض التصعيد فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت القوات الروسية تدريبات فى ريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وسط استنفار عسكرى بسبب تهديدات تركيا بشن عملية جديدة فى المنطقة.

وأجرت المروحيات القتالية التابعة للجيش الروسى - وفق شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية- تدريبات عسكرية مكثفة فى منطقة تل تمر شمال غرب الحسكة، حيث تستمر لعدة أيام أخرى.

وتأتى هذه المناورات العسكرية الجوية ضمن مساعى روسيا فى الحفاظ على حالة خفض التصعيد واستمرار الأمن والأمان فى مناطق التماس بين الفصائل الكردية الموالية للجيش الأمريكى من طرف والتركمانية المتحالفة مع الجيش التركى من طرف آخر.