شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث مع رئيس البنك الدولى آليات تمويل جديدة للبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس، على هامش قمة الأمم المتحدة السادسة والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخى فى مدينة جلاسكو بلندن، وقد تمت مناقشة مختلف المشاريع التى يعمل عليها البنك في لبنان لا سيما فى قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية، كما تمت مناقشة آليات تمويل جديدة وإضافية سوف يجري التشاور بشأنها في المرحلة المقبلة، وفق بيان صحفى لحكومة لبنان.

وعبر ميقاتى عن تقدير لبنان للمساعدة التي يوفرها البنك الدولي في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، كما اجتمع مع رئيسة البنك الاوروبي للاستثمار وإعادة الإعمار أوديل رينو باسو، وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان ولا سيما تمويل مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن ان يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها، فضلا عن دعم المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس.

وأكدت "اهتمام المصرف بالتعاون مع لبنان لا سيما بعدما أصبح لبنان بلدا مساهما في المصرف وممثلا في مجلس إدارته".