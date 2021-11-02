شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص فى تحطم طائرة شحن بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر تحطم طائرة شحن في جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان عن مصرع 5 أشخاص، بينهم روسيان، اليوم الثلاثاء، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير مطار جوبا، أن الحادث أسفر عن مقتل جميع الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة، وهم شخصان روسيان، والثلاثة الآخرون من جنوب السودان.

والضحايا جميعهم من أفراد طاقم الطائرة، التى كانت تقل براميل وقود لمقاطعة مابان في ولاية أعالي النيل، وذكرت الوكالة أن الطائرة من نوع "أنتونوف-26" للشحن.

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية في أوغندا أنها تتحقق في ملابسات الحادث، مشيرة إلى أنها لا تملك معلومات تؤكد أو تنفي صحة هذه الأنباء.