شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن يطلع نظيره الإيطالى على انتهاكات إسرائيل بحق المقدسات الدينية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فى العاصمة الإيطالية، روما، قبل قليل، اجتماع بين الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا.

وكان الرئيس الفلسطيني قد وصل إلى قصر كيرينالي الرئاسي، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، ثم استقبله الرئيس ماتاريلا وعدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.

وأطلع الرئيس الفلسطيني – بحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية - نظيره الإيطالي على آخر تطورات القضية الفلسطينية، في ظل ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات من انتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والجهود السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

كما بحث الرئيس الفلسطيني مع الرئيس الإيطالي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث أكد أبو مازن أهمية هذه العلاقات وضرورة استمرارها وتطويرها، مثمنا الدعم الإيطالي ومواقف إيطاليا الداعمة لحقوق شعبنا في كافة المحافل.

بدوره، رحب الرئيس الايطالى ماتاريلا، بالرئيس الفلسطينى محمود عباس والوفد المرافق له، مؤكدا مواقف إيطاليا الداعمة للحقوق الفلسطينية، ورغبته في استمرار علاقات التعاون بين البلدين وتعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس رمزي خوري، ومصطفى أبو الرب مستشار الرئيس الفلسطينى، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا عبير عودة، وعن الجانب الإيطالي عدد من كبار المسؤولين الإيطاليين.