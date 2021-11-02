شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يعلن ضبط أحد عناصر داعش خلال محاولته تفجير مركز دينى فى عكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوى الأمنية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن ينتمى إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، كان ينوى استهداف أحد المراكز الدينية فى عكار، بحسب "روسيا اليوم" .

وفى بيان لها، قالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى اللبناني: "فى إطار تطبيق خطة الأمن الوقائى المتبعة من قبل شعبة المعلومات فى قوى الأمن الداخلى لجهة متابعة الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات رصد ومتابعة، تمكنت القطعات المختصة فى الشعبة من تحديد هوية أحد اللبنانيين المنتمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، وتوقيفه فى عكار، ويدعى:ع. و. (من مواليد عام 2004، لبناني)".

وأضاف البيان: "بالتحقيق معه، اعترف أنه اعتنق فكر تنظيم "داعش" الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنعة محليا، تم ضبطها فى مستودع قريب من منزله. وأنه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته، وأنه كان ينوى استهداف أحد المراكز الدينية فى عكار، مستخدما لهذه الغاية دراجة آلية".