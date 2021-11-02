شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو جاليتها فى لبنان إلى مغادرتها فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة خارجية البحرين، اليوم الثلاثاء، جميع مواطنيها المتواجدين فى لبنان إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أكدت وزارة الخارجية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى لبنان وذلك منعا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم.

يذكر أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد حرص لبنان على العلاقة الوطيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي والعمل على معالجة أي ثغرة تعتريها بروح الأخوة والتعاون.

جاء ذلك خلال لقاء ميقاتي بنظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس الاثنين، في حضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في مدينة جلاسكو في اسكتلندا.

ووفقا لبيان مجلس الوزراء اللبناني، أكد رئيس وزراء الكويت حرص بلاده على لبنان وسعيها المستمر لدعمه في كل المجالات، وفي الوقت ذاته حرصها على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد الصباح على أن لبنان قادر بحكمته على معالجة أي مشكلة أو ثغرة وسيجد كل الدعم المطلوب من الكويت وسائر الدول العربية.