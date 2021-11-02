شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن انطلاق عملية التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الجزائر، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس "كورونا"، فى أغلب مراكز التلقيح على مستوى البلاد.

وأوضح الدكتور جمال فورار المتحدث الرسمى باسم لجنة رصد وتفشى فيروس "كورونا" والتابعة لوزارة الصحة الجزائرية، فى تصريح صحفي، أن عمليات التلقيح بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا انطلقت اليوم رسميًا بأغلب مراكز التلقيح.

وأشار فورار إلى أن الموجة الرابعة من كورونا أمر غير مستبعد، لافتًا إلى أنه يجب التقيد بالإجراءات الوقائية وأخذ اللقاح من أجل تفاديها، مشيرًا إلى أن أخذ الجرعة الثالثة لابد أن تكون بعد ستة أشهر من تلقى الجرعة الثانية.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الجزائر ارتفع، أمس/الإثنين/، مقارنة بالأيام الماضية، ليسجل 114 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

كما دعت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامى للقناع .