شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحدد ضوابط حق المؤلف على مصنَّفه الفكري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت النيابة العامة، أن حق المؤلف على مصنَّفه متعلق بنتاج فكري موجَّه للكافة، تضمنت أحكام نظامه حماية لهذا الحق بميقات زمني محدد.
وأضافت النيابة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه بعد انتهاء هذه المدة يغدو الحق مشتركاً للأمة وعنصراً من تراثها.
وتابعت النيابة العامة: “تكون حماية حق المؤلف في المصنف مدى حياة المؤلف، ولمدة خمسين سنة بعد وفاته”.
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