اليمن يتخذ قرارا جديدا بشأن تصريحات قرداحي

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت من خلاله، أن حكومة الجمهورية اليمنية استدعت سفيرها في بيروت، الدعيس، بهدف التشاور، على خلفية ما أسمته بـ"التصريحات المستهجنة الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني".

ولم تكتف الخارجية اليمنية بذلك، بل رأت أن تصريحات قرداحي تعد "انحرافا" عن الموقف العربي الداعم للقضية اليمنية العادلة.

وكانت السعودية، قد أعلنت مساء الجمعة الماضية، استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها، وذلك على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي رفض الاعتذار عنها فيما بعد بشأن الحرب في اليمن.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

تابع أحدث أخبار السعودية عبر سبوتنيك عربي