شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. تفتيت حصوة «عملاقة» لمريض ثلاثيني بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: في حالة نادرة، نجح فريق طبي بالطائف في تفتيت حصوة بحجم كبير لمريض ثلاثيني باستخدام المنظار . وكتبت صحة الطائف على حسابها في تويتر :” تمكن فريق طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف من وقف معاناة مريض ثلاثيني تكونت لديه حصوة كبيرة الحجم وصل مقاسها إلى 6 سم × 6 سم “. وأضافت أن هذه حالة تعتبر من الحالات النادرة لتشكل مثل هذه الحصوات ، حيث تم تفتيت الحصوة بالمنظار بالكامل في عملية استمرت أكثر من ساعتين.

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