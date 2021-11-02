«مدني الرياض» ينقذ شخصا علق بـ«لوحة إعلانات» إرشادية (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الثلاثاء، عملية إنقاذ شخص علق في لوحة إعلانات إرشادية بالرياض. وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: إن مدني الرياض باشر بلاغًا عن وجود شخص عالق في إحدى اللوحات الإرشادية بمدينة الرياض، وتم إنقاذه، وهو بصحة جيدة – ولله الحمد.

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