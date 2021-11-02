شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن، أن الدفاعات الجوية للملكة اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه جازان. وقالت قيادة التحالف إن المحاولات العدائية من الميليشيا الحوثية متعمدة لاستهداف المدنيين. وأضافت أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها.

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