شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 46 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، أنها أعطت أكثر من (46,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن، للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
وكانت “الصحة” أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (45) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (48) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (537,653) حالة.
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