تطبيق واتساب يتوقف عن العمل على 43 نوعاً من الهواتف الذكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن تطبيق "واتساب" توقفه عن العمل في عدد من طرازات الهواتف الذكية القديمة منذ 1 نوفمبر الجاري، مما يعني عدم القدرة على استخدام تطبيق المراسلة الشهير خلالها، وفقا للبيان.



ووفقاً لتقرير صحيفة "ديلي ستار"، فإن 43 طرازا من الهواتف الذكية- في كل من أجهزة أندرويد وآي أو إس ستتوقف عن العمل بحيث يفقد المستخدمون القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات فيديو مع العائلة والأصدقاء باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.

وفي السياق، ستصبح طرازات الهواتف الذكية المدرجة أدناه إصدارات غير متوافقة مع "واتساب" ويتطلب الحصول على هاتف جديد أحدث لتحميل وتثبيت التطبيق من جديد، لذلك إذا كنت تعاني من خلل فعلي في استخدام التطبيق، اكتشف ما إذا كان جهازك مدرجاً في القائمة أدناه التي جمعت عدداً من أبرز الأجهزة.

• Samsung Galaxy S3 Mini

• Trend II

• Trend Lite

• Core

• Ace 2

LG Optimus F7

• F5

• L3 II Dual

• F7 II

• F5 II

• Sony Xperia

• Huawei Ascend Mate and

• Ascend D2

• Apple iPhone SE

• 6S

• and 6S Plus

يذكر أن أي جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات غوغل الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل، ما قد يضطر أصحابها إلى شراء أجهزة أحدث.

أما الهواتف الآتية فسيحتاج المستخدمون إلى iOS 9 أو إصدار أحدث على الأقل لمتابعة استخدام تطبيق الدردشة الشهير:

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S

iPhone 7 series

iPhone 8 series

iPhone X

iPhone XS series

iPhone XR

iPhone SE 2020

سلسلة iPhone 11