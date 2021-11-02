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تطبيق واتساب يتوقف عن العمل على 43 نوعاً من الهواتف الذكية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تطبيق واتساب يتوقف عن العمل على 43 نوعاً من الهواتف الذكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

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أعلن تطبيق "واتساب" توقفه عن العمل في عدد من طرازات الهواتف الذكية القديمة منذ 1 نوفمبر الجاري، مما يعني عدم القدرة على استخدام تطبيق المراسلة الشهير خلالها، وفقا للبيان.

 

ووفقاً لتقرير صحيفة "ديلي ستار"، فإن 43 طرازا من الهواتف الذكية- في كل من أجهزة أندرويد وآي أو إس ستتوقف عن العمل بحيث يفقد المستخدمون القدرة على إرسال الرسائل والصور، أو إجراء مكالمات فيديو مع العائلة والأصدقاء باستخدام خدمة الرسائل المشفرة.

 

وفي السياق، ستصبح طرازات الهواتف الذكية المدرجة أدناه إصدارات غير متوافقة مع "واتساب" ويتطلب الحصول على هاتف جديد أحدث لتحميل وتثبيت التطبيق من جديد، لذلك إذا كنت تعاني من خلل فعلي في استخدام التطبيق، اكتشف ما إذا كان جهازك مدرجاً في القائمة أدناه التي جمعت عدداً من أبرز الأجهزة.

 

•    Samsung Galaxy S3 Mini

 

•    Trend II

 

•    Trend Lite

 

•    Core

 

•    Ace 2

 

LG Optimus F7

 

•    F5

 

•    L3 II Dual

 

•    F7 II

 

•    F5 II

 

•    Sony Xperia

 

•    Huawei Ascend Mate and

 

•    Ascend D2

 

•    Apple iPhone SE

 

•    6S

 

•    and 6S Plus

 

يذكر أن أي جهاز أقدم من أندرويد 2.3.7 لن يتمكن بعد الآن من الوصول إلى خدمات غوغل الأساسية التي تجعل هواتفهم تعمل، ما قد يضطر أصحابها إلى شراء أجهزة أحدث.

 

 

 

أما الهواتف الآتية فسيحتاج المستخدمون إلى iOS 9 أو إصدار أحدث على الأقل لمتابعة استخدام تطبيق الدردشة الشهير:

 

iPhone 4S

 

iPhone 5

 

iPhone 5S

 

iPhone 5C

 

  iPhone 6

 

iPhone 6S

 

iPhone 7 series

 

iPhone 8 series

 

iPhone X

 

iPhone XS series

 

iPhone XR

 

iPhone SE 2020

 

سلسلة iPhone 11

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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