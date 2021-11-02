شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 15 نوفمبر.. دبي تستضيف عمالقة تصنيع البتروكيماويات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستضيف دبي 15 نوفمبر، عمالقة الشركات المصنعة للبتروكيماويات والبلاستيك في معرض عرب بلاست دبي 2021، بمشاركة خليجية وعربية وغربية واسعة.



ويسلط أكبر معرض للبلاستيك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الضوء على أحدث ما توصلت إليه صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط، ومستقبل هذه الصناعات خلال الخمس سنوات القادمة والكشف عن منتجاتها الجديدة.

وتشارك أكثر من 200 شركة عالمية رائدة في قطاع البلاستيك والبتروكيماويات من 30 دولة مثل اسويسرا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، النمسا، تركيا، والسعودية، في دورة هذا العام.

ويعقد المعرض في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 7000 آلاف زائر.

ومن أبرز الشركات المشاركة في المعرض السعودية شركة تصنيع الرائدة، وشركة أو كيو العُمانية.

ويلقي المعرض، في دورته الخامسة عشر، الضوء على أحدث ما توصلت إليه صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط، ومستقبل هذه الصناعات خلال الـ10 أعوام المقبلة.

وقال نضال محمد، مدير عام شركة الفجر للمعلومات والخدمات، المنظمة للمعرض، إن الحدث يكتسب أهمية كبيرة لاعتباره أول معرض ينظم بالمنطقة العربية في إمارة دبي خاصة بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

وأشار إلى أن الخبراء سيبحثون الدور الكبير الذي لعبته قطاعات صناعة البلاستيك في خدمة القطاع الطبي خلال الفترة الماضية.

وأوضح ان المعرض سيجمع صناع وخبراء البتروكيماويات في مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، ويبرز المعرض أحدث الابتكارات في صناعات البلاستيك والتغليف والبتروكيماويات والتقدم التكنولوجي الذي شهدته هذه الصناعات.

ولفت إلى أن صناعات البتروكيماويات والبلاستيك ستشهد نمواً كبيراً في السنوات المقبلة، ويتوقع لها أن تكون أحد القطاعات الرائدة لدفع اقتصاد الدول.

وأكد أن معرض «عرب بلاست الدولي للبتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط» يأتي ليتيح للمشاركين بحث الاستعدادات لهذا النمو، والتخطيط لمستقبل هذه الصناعات.

وقال طلال العوفي،المدير التنفيذي لشركة أو كيو العُمانية، الراعي الرسمي للمعرض: صحيح أننا التزمنا المنازل منذ عدة أشهر بسبب الجائحة، لكنني فخور بأننا الآن على مقربة من فعالية مهمة لأعمالنا.

وتابع: يعتبر معرض "عرب بلاست ٢٠٢١" منصة ممميزة لرواد الصناعة حيث يمكنهم من التواصل وتبادل المعرفة تحت سقف واحد، كما يمنح المعرض جميع المشاركين فرص واعدة وإمكانيات كبيرة للتطور والنمو في مختلف المشاريع والأعمال.

وأضاف العوفي أن الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة لدورة هذا العام ، ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المتبادل بين كبرى الشركات وتعزيز الشراكات العالمية وتوفير فرص تجارية قيمة للعملاء والزوار لتحقيق مستقبل مستدام.

من جهته، أشاد رشيد مبيض، مدير معرض عرب بلاست بالجهود الحثيثة التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان بيئة آمنة ومستدامة بعد الجائحة خاصة في قطاع المعارض واستقدام المشاركات الدولية، كما هو الحال في معرض عرب بلاست الذي سيستقطب أكثر من 200 عارض من 30 دولة بالعالم، يشارك 4 منهم لأول مرة في الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مبيض أن الأرضية في الإمارات مهيأة لهذا التجمع الدولي للبتروكيماويات والبلاستيك والتغليف وصناعة المطاط ونشعر بالفخر لكوننا رواد في الشرق الأوسط، مستمرين في جذب جماهير الصناعة.

ويتوقع الخبراء أن يشهد قطاع البتروكيماويات نمواً كبيراً خلال الخمس سنوات القادمة ليصل إلى 2,031.6 في عام 2026، خاصة مع دخول حوالى 1,158 مصنعا حيز التشغيل خلال التسعة أعوام القادمة في كل من قارة آسيا والشرق الأوسط.

وتعتبر البتروكيماويات عنصراً هاماً للكثير من الصناعات، حيث أن 95% من المنتجات المصنعة تقوم على البتروكيماويات ويشمل ذلك الإلكترونيات والأثاث والأجهزة والتغليف وغيرها، مما يجعلها من العناصر الهامة في حركة الاقتصاد.