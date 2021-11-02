هكذا يحصل طفلك على كمية كافية من السوائل يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشارت جمعية التغذية الألمانية إلى أن حصول الطفل على كمية كافية من السوائل يعتبر من الأمور المهمة للغاية لتأثيره المباشر على العمليات الحيوية في الجسم، فضلاً عن تطوير سلوكيات الشرب لديه بقية الحياة.



ويجب أن تغطي 6 مشروبات موزعة على مدار اليوم كمية السوائل العادية، ويمكن أن تختلف الكمية حسب العمر، وتوصي الجمعية الألمانية بمقدار 15ر0 إلى 2ر0 لتر لطلاب المدارس الابتدائية وحوالي 25ر0 لتر لطلاب المدارس الثانوية.

ومع ذلك قد تكون زيادة السوائل ضرورية للأنشطة الرياضية أو الطقس الحار أو اعتماداً على الحالة الصحية، ويجب شرب الماء وعصائر الفواكه غير المحلاة وشاي الأعشاب.

وينبغي الابتعاد عن المشروبات السكرية لأنها تعزز من تسوس الأسنان والسمنة وقد تطور مرض السكري من النوع الثاني. ويجب أيضاً تجنب المشروبات الخفيفة لأنها تطور اعتياداً على المذاق الحلو وتحتوي أيضاً على صبغات ونكهات، ويعتبر الحليب مناسبا كوجبة صغيرة.