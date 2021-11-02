مناورات جوية روسية فوق المناطق الساخنة شرقي سوريا مع تحليق مكثف شمالا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت مصادر ميدانية ومحلية لوكالة "سبوتنيك" إن المقاتلات الروسية، المروحية والحربية، نفذت مناورات وطلعات جوية مكثفة، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، شرقي مدينة (عين عيسى) الاستراتيجية بريف الرقة الشمالي.

تقع مدينة "عين عيسى" على الطريق الدولي (M4) على مقربة من المناطق السورية التي يسيطر عليها الجيش التركي والمسلحون الموالون له في التنظيمات (التركمانية) من طرف، ومسلحو "قسد" الموالون للجيش الأمريكي من طرف أخر.

وبينت المصادر أن المناورات الروسية شاركت فيها مقاتلات حربية ومروحيات حلّقت على علو منخفض في أجواء الريف الشرقي لمدينة (عين عيسى) وعلى خطوط التّماس المواجهة بين الفصائل "الكردية" و"التركمانية" في صوامع شركراك، وإلقاء البالونات الحرارية والقنابل الضوئية.

مناورات روسية في سوريا © Sputnik . ALI HASHEM

مناورات روسية في سوريا © Sputnik . ALI HASHEM

مناورات روسية في سوريا © Sputnik . ALI HASHEM 1 / 3 © Sputnik . ALI HASHEM مناورات روسية في سوريا

وهذه ثالث مناورات عسكرية تجريها القوات الروسية شمالي وشرقي سوريا، ففي الـ 31 من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، أجرت القوات الروسية بالتنسيق مع الجيش العربي السوري -للمرة الأولى- مناورات عسكرية مشتركة في ريف بلدة (تل تمر) في ريف الحسكة الشمالي، كما أجرت يوم أمس الاثنين مناورات عسكرية في الريف الغربي لمدينة (تل أبيض) شمالي محافظة الرقة.

وفي نفس السياق، أفادت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك" أن طائرتي هليكوبتر روسيتين حلقتا على علو منخفض فوق خطوط التماس القريبة من مدينتي (الباب) و(تادف) بريف حلب الشمال الشرقي، الخاضعتين لسيطرة الجيش التركي ومسلحي الفصائل "التركمانية" الموالين له.

تأتي المناورات العسكرية الجوية الروسية تزامناً مع ارتفاع وتيرة القصف والاشتباكات بين الفصائل "الكردية" التركمانية" مع تهديدات تركية رسمية بشن عملية عسكرية جديدة ضد مواقع الأولى شمالي وشمال شرقي سوريا.

وفي هذا المنحى، جددت مدفعية الجيش التركي والفصائل "التركمانية" قصفها العنيف لمواقع "قسد" ومنازل المدنيين في قرية (الدردارة) في ريف بلدة (تل تمر) شمال غربي الحسكة، كما قصفت مواقع "قسد" في محيط مدينة (عين عيسى) شمالي الرقة.