إعلام: إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن صافرات الإنذار ستدوي، غدا الأربعاء، في جميع أنحاء البلاد، ضمن تدريبات عسكرية لهيئة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية في سياق المناورات الشاملة والمهمة التي تأتي تحت عنوان "نقطة تحول".

ونقلت القناة العبرية على لسان يورام لاردو، رئيس سلطة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية، ان إطلاق صافرات الإنذار في أنحاء بلاده يأتي في سياق مناورات الطوارئ الوطنية، ضمن أطر المناورات العسكرية الإسرائيلية التي تجرى بمشاركة قوات الجبهة الداخلية ووحدات الطوارئ الوطنية والجيش الإسرائيلي نفسه، والتي تحاكي وقوع حرب متعددة الجبهات على الداخل الإسرائيلي.

وأكد رئيس سلطة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية أن المواطن الإسرائيلي سيتدرب، غدا الأربعاء، على كيفية الدخول إلى مناطق محمية أو محصنة، بهدف محاكاة أي هجوم خارجي على الداخل الإسرائيلي، فضلا عن مواجهة حالات التطرف من الداخل، ويقصد بها من العرب الفلسطينيين.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت، الأحد الماضي، بانطلاق مناورات عسكرية إسرائيلية تحاكي وقوع حرب متعددة الجبهات.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بانطلاق مناورة "نقطة تحول" على الجبهة الداخلية تحاكي عدة سيناريوهات لحرب شاملة على أكثر من جبهة، فضلا عن احتمال اندلاع اضطرابات في البلدات العربية في الداخل.

ويشارك في مناورة "نقطة تحول" وحدات الجبهة الداخلية نفسها، بمشاركة الجيش الإسرائيلي، وكثير من الوزارات والهيئات الحكومية، وهي المناورة التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، بهدف الاستعداد لتعرض الجبهة الداخلية لأي هجوم، داخلي أو خارجي، مثل قصف إيراني.

وتشارك في المناورة العسكرية هيئة الطوارئ الوطنية وأجهزة وخدمات الطوارئ على المستوى الإسرائيلي في أسبوع، تقريبا، يسمى سنويا "أسبوع الجبهة الوطنية الداخلية"، يشارك فيه آلاف الجنود وقوات الأمن الإسرائيليين.

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ويفترض أن تحاكي المناورة العسكرية الإسرائيلية الضخمة حالة أشبه بحرب متعددة الجبهات على إسرائيل، تضمن عمليات إجلاء للمستوطنين أثناء الحرب، فعليا، مع الاستعداد للتعرض لهجمات إلكترونية وقذائف وصواريخ يمكنها تعطيل وشل الحياة في البلاد.

ومن بين ما يتم التدريب عليه خلال تلك المناورة العسكرية الإسرائيلية الضخمة، تدريبات لمحاكاة حرب واسعة النطاق يتوقع أن تشهد إطلاق ألفي صاروخ من حزب الله اللبناني يوميا على الداخل الإسرائيلي.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن التدريبات التي ستجريها قيادة الجبهة الداخلية وهيئة الطوارئ الوطنية (راحل) سوف تستمر لمدة أسبوع، موضحة أن المناورات ستشهد تدريبا على عمليات إجلاء المدنيين من التجمعات السكنية شمالي إسرائيل.

ومن المقرر أن تأخذ التدريبات في الاعتبار دروسا من المواجهات السابقة التي وقعت في الشمال، ومن حرب مايو/ آيار التي خاضتها إسرائيل مع فصائل المقاومة بقطاع غزة، والتي تسمى بحرب "سيف القدس"، والتي استمرت 12 يوما كاملة، ومن نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، صيف العام 2006.

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