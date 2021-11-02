شكرا لقرائتكم خبر عن في قبضة الأمن.. عصابات تزوير المستندات وسرقة المركبات وتفكيكها وبيعها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الأمن العام عن تفاصيل وملابسات عدد الجرائم وضبط المتورطين في ارتكابها في عدد من المناطق.

وضبط الأمن العام شخصين تورطا في جرائم تزوير وتزييف لمستندات وبيعها إلى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط بحوزتهما 343 مستنداً مزوراً بالرياض.

وفي رجال ألمع، تم ضبط مواطن بحوزته 29 كيلو جرام من الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبته.

وفي الرياض تم ضبط 17 مخالفا قاموا بجرائم سرقة مركبات متعطلة وتفكيك أجزائها وبيعها بالتعاون مع مواطنين قاما بإيواء المخالفين وإخفاء المسروقات وتخزين أجزائها في مواقع تعود ملكيتهما لهما.

كما تم ضبط مواطن في منطقة جازان اعتدى على عامل في محل تجاري لفظياً وجسدياً، وفي القصيم تم ضبط أربعة مقيمين ارتكبوا جريمة سطو على مرفق عام وسرقة مواد قابلة للتدوير وبيعها.