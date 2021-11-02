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احذر.. تناول التمر للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر.. تناول التمر للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

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حذرت أخصائية التغذية الروسية ألينا ستيبانوفا من تناول التمر للأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين أو مرض السكري، وذلك لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر. ونصحتهم بالتقليل من التمر أو الامتناع عن تناوله، وذلك حسبما نشرت وكالة "سبوتنك" الروسية.

 

وأوضحت اخصائية التغذية الروسية أن من الضروري بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من انتفاخ البطن أن يقللوا من تناول التمر. مشيرة إلى أنه من المهم عند التسوق واختيار التمر الانتباه إلى مظهر هذا المنتوج وتجنب شراء التمر الذي يلمع لأنه يحتوي على "غلوكوز إضافي وثاني أكسيد الكبريت".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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